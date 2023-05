Aurora Ramazzotti mostra la pelle rovinata dall'acne: «Dopo la gravidanza è ricomparso»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare su Instagram del suo problema alla pelle: l'acne che da ragazzina l'ha colpita. La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha raccontato alle sue follower che durante la gravidanza non ha avuto nemmeno un brufolo mentre ora, il suo viso si è riempito nuovamente di fastidiosi foruncoli. Aurora, però, che è un'attenta sostenitrice del body positivity, ha spiegato alle sue fan le sue sensazioni e soprattutto ci ha tenuto a precisare ancora una volta, quanto le parole possano influire nella vita delle persone.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha postato due storie in cui mostra il suo viso in primissimo piano e ha scritto: «Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima, un po' secca sulle guance ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati all'attacco. Quindi, quando dicevano "Vedrai che appena fai un figlio vanno via", intendevano che bisogna rimanere gravide in eterno? La pelle cambia come cambiamo noi e va bene così. Se sei donna e hai avuto l'acne, quella frase l'hai sentita di sicuro. Io l'ho sentita almeno un migliaio di volte e conosco abbastanza bene la pelle da sapere che non c'è un manuale da seguire per tutti ma c'è solo la tua strada unica... Comunque dentro di me, un po' mi domandavo: "chissà se sarà vero?", perché le parole hanno un impatto su di noi. Non credere a quelli che ti offrono una soluzione imprescindibile. A quelli che hanno la presunzione di sapere il perché delle cose. A quelli che ti dicono cosa devi fare. La tua strada è tua e di nessun altro».

La battuta sul terzo occhio

Dopo il lungo sfogo, Aurora Ramazzotti ha postato un altro scatto in cui fotografa il suo naso e il brufolo che si trova tra le sopracciglia. L'influencer scrive: «Ho pure il terzo occhio, tiè», aggiungendo un'emoticon che fa la linguaccia.

