Aurora Ramazzotti, la cacca spray di Cesare è "arte". Gli spruzzi ovunque, e la mamma scherza: «Come Pollock»

Aurora Ramazzotti continua a condividere sui social tanti spezzoni della sua nuova vita da mamma, tra riflessioni importanti e momenti divertenti e ironici. Tra le ultime storie della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti,si vede il piano della cameretta del piccolo Cesare, letteralmente ricoperto della cacca del neonato, evidente residuo di quello che sembra "un incidente".

L'incidente

Aurora ironicamente scrive ai suoi follower: «Buona colazione», mostrando il tavolo, i peluches, i soprammobili e la confezione delle salviettine ricoperte dalla cacca del piccolo. Sempre in modo ironico mostra altre storie in cui appella il suo piccolo come un artista, Pollock, noto per i suoi spruzzi di colore sulle tele. Allo stesso modo infatti, Cesare, ha "marcato" la sua personale tela, la cameretta.

Come Pollock

Nelle foto successive la Ramazzotti tiene in braccio il bimbo "Baby Pollock" e mostra infine la tela del noto artista.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 12:38

