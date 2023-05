Tina Turner, Eros Ramazzotti e l'addio straziante: «Sono profondamente scosso»

di Redazione Web

«Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale» esordisce Eros Ramazzotti nel suo post su Instagram dedicato alla collega e amica Tina Turner. Il cantante romano ha voluto omaggiare la sua storica amica,deceduta oggi con suo grande rammarico. I due si sono conosciuti molti anni fa e insieme hanno inciso la versione in doppia lingua di "Cose della vita", un singolo che ha avuto un successo mondiale e ancora oggi è trasmesso nella versione con Turner. Rimasti in ottimi rapporti, Eros e Tina si sono sempre tenuti in contatto e, come mostra anche oggi il cantante, c'è sempre stata grande stima.

«Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana.

