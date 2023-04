Oriana Marzoli e Giaele De Donà si incontrano di nuovo a Madrid: «Siamo felicissime». C'è anche Daniele Dal Moro

di Redazione web

Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono incontrate nuovamente a Madrid. La modella venezuelana si trova in Spagna perché impegnata con alcuni progetti lavorativi e l'amica ex gieffina l'ha raggiunta per una cena in un ristorante di lusso. Al tavolo con Oriana, c'erano alcune amiche spagnole e il fidanzato Daniele Dal Moro.

Le storie Instagram di Oriana Marzoli

Nelle sue ultime storie Instagram, Oriana Marzoli si trova a cena con alcuni amici e con lei c'è anche Giaele De Donà con la quale aveva stretto una profonda amicizia all'interno della casa del GfVip. Nel video la modella venezuelana dice: «Sono troppo emozionata amici, sono finalmente insieme a tutti! Io e Giaele, poi, ci siamo ritrovate». Le due ex concorrenti del reality avevano molto legato: si sono sempre sostenute a vicenda e, spesso, si sono confidate sulle lore vite private o sulle dinamiche del gioco.

La storia tra Oriana e Daniele

La storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro procede a gonfie vele. I due, da quando sono usciti dalla casa del GfVip sono letteralmente inseparabili e per eventi, hanno girato moltissime città italiane, tra cui: Verona, Milano e Roma.

