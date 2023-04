Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi la prende in giro e lei sbotta: «Questo è voce shaming»

di Redazione Web

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sono una delle coppie formate nel corso della scorsa edizione del GfVip. Inizialmente, tra i due è nata una simpatia che si è, poi, piano piano, trasformata in qualcosa di sempre più grande. Ora che il talent show è concluso i due continuano a frequentarsi e sui social condividono quotidianamente esilaranti siparietti.

Edoardo Tavassi prende in giro Micol Incorvaia

«Sono in macchina con il mio doddino, dove saremo diretti?», ha esordito la sorella di Clizia Incorvaia tra le Instagram stories. L'ex vippona, tuttavia, viene immediatamente interrotta dal compagno Edoardo che scherzosamente la prende in giro: «Perchè parli in questa maniera?», replica lui imitando il tono di voce di Micol.

Lei sbotta e risponde: «Amore... questo è voce shaming». Ma Edoardo continua imperterrito: «Si accettano scommesse, cioè vi giuro... chissà dove andremo, quali posti magnifici... sicuramente ovunque andremo ci metteremo 7 ore perché c'è un c***o di traffico», conclude lui con la solita ironia che lo contraddistingue.

