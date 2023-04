Oriana Marzoli, nuova avventura in Spagna dopo il boom di follower: ecco cosa farà

di Redazione web

Oriana Marzoli è stata una delle concorrenti più amate della settima edizione del Gfvip e, infatti, grazie al pubblico che l'ha sempre sostenuta, è riuscita a classificarsi seconda, dopo Nikita Pelizon che ha, invece, vinto il reality. Da quando è finito il programma, la modella venezuelana non si è riposata un attimo perché tra eventi e serate alle quali ha partecipato, è riuscita a dormire pochissimo. Nei giorni scorsi, Oriana si trovava in Spagna e il motivo è presto detto.

I progetti lavorativi di Oriana Marzoli

La carriera di Oriana Marzoli sta procedendo a gonfie vele: la modella oltre a lavorare sui social come influencer, sta anche partecipando a molte serate e sta anche creando una propria linea di costumi da bagno. Inoltre, stando ad alcune voci che arrivano dalla Spagna, l'ex gieffina sarà la prossima opinionista del reality show "Supervivientes", la versione italiana dell'Isola dei Famosi.

Proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, Oriana si trovava nella penisola iberica.

La modella è molto amata anche sui social e, infatti, i suoi follower su Instagram continuano a crescere: ora ne conta quasi due milioni e mezzo.

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli non è solo felice per la piega che sta prendendo la sua carriera, ma anche per come sta procedendo la sua vita sentimentale. La storia con Daniele Dal Moro, infatti, procede a gonfie vele e i due, da quando sono usciti dal GfVip, sono inseparabili.

La modella e l'influencer postano moltissime storie e immagini sui rispettivi profili Instagram.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 15:36

