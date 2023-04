Oriana Marzoli, l'allenamento è super sexy: in palestra (a Madrid) c'è anche Daniele Dal Moro

di Redazione web

Oriana Marzoli in questo momento si trova in Spagna, più precisamente a Madrid, per alcuni impegni di lavoro tra cui anche il reality show "Supervivientes" (versione spagnola dell'Isola dei Famosi), del quale è opinionista. Con lei c'è anche il fidanzato Daniele Dal Moro: i due, da quando è terminato il GfVip, sono inseparabili in tutto e per tutto. Oriana e Daniele, infatti, si allenano anche insieme e le ultime storie che la modella ha postato su Instagram sono super sexy.

Cuffiette per la musica, completino sportivo di colore rosa confetto, make up impeccabile (anche se è sulla cyclette), si presenta così Oriana Marzoli nelle sue ultime storie Instagram. La modella venezuelana, che si trova in palestra, scrive: «Non molliamo! Alleniamo il "didietro" che serve sempre». Oriana, dopo il termine del Grande Fratello Vip, non ha avuto un momento libero perché è stata letteralmente sommersa dagli impegni di lavoro che si dividono tra Italia e Spagna. Inoltre, l'ex gieffina è anche molto amata sui social: il suo profilo Instagram conta quasi due milioni e mezzo di follower.

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, oltre ad avere successo nella sua carriera, ha anche successo in amore: la sua storia con Daniele Dal Moro, infatti, procede a gonfie vele e la modella ha parlato del fidanzato anche durante la diretta di "Supervivientes", dove tutti, in studio, si sono complimentati per il suo successo al GfVip.

