Oriana Marzoli e il balletto non riuscito: Daniele Dal Moro rovina tutto

di Redazione web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono molto attivi sui propri profili social dove, ogni giorno, postano video e foto che li ritraggono insieme. Gli Oriele sono una delle coppie che dopo il GfVip ha riscosso più successo e non solo in Italia, ma anche in Spagna: Oriana, infatti, durante una puntata di "Supervivientes" ha presentato al pubblico il fidanzato che è subito piaciuto ai fan della modella venezuelana.

Il balletto non riuscito di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, oltre a essere molto seguita sul suo profilo Instagram, ha molti fan anche su TikTok piattaforma in cui posta numerosi balletti e video sketch in compagnia di Daniele Dal Moro o di amici. Nell'ultima storia che la modella ha pubblicato, tenta di fare un balletto sexy e vestita e truccata di tutto punto (indossa un vestitino color carne con una scollatura vertiginosa), inizia a muoversi a ritmo di musica. Peccato, però, che il fidanzato rovini tutto cominciando ad alzare e abassare i piedi ed entrando quindi nell'inquadratura del video di Oriana. L'ex gieffina, però, non se la prende, anzi, inizia a ridere e interrompe il filmato.

La storia d'amore tra Oriana e Daniele

La storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra procedere a gonfie vele: i due, da quando è terminato il GfVip sono inseparabili e in Italia vivono a Verona mentre, quando si trovano in Spagna, di solito alloggiano a Madrid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 09:36

