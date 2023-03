Gf Vip, Nikita Pelizon non ce la fa più: «Sono arrivata al limite con le provocazioni di Oriana»

di Redazione web

La tensione all'interno della casa del GfVip continua a crescere. Dopo sei lunghi mesi di convivenza alcuni gieffini non si sopportano più e questo è il casa di Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Le due concorrenti hanno caratteri troppo diversi tra loro e proprio per questo, molto spesso, arrivano allo scontro. Un gesto della modella venezuelana, però, nei confronti della coinquilina, non è piaciuto nemmeno ai telespettatori a casa.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

Nelle scorse ore Nikita Pelizon si è sfogata con Milena Miconi riguardo un gesto di Oriana Marzoli che non le è proprio piaciuto. Le due vippone erano capitate insieme nei turni di conduzione della radio del Grande Fratello e non appena Oriana lo ha scoperto ha chiesto di farsi cambiare di turno immediatamente. Nikita, allora, si è confidata con Milena: «Sono stanca di questi comportamenti, io ho cercato più volte di avvicinarmi a lei ma ho sempre trovato un muro. Oriana continua a dirmi che sono falsa e superficiale e a me non sta più bene».

Le finaliste del GfVip

Il GfVip si sta ormai avvicinando al suo epilogo e, infatti, sono già stati eletti tre finalisti. Al momento sono tutte donne e sono: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il pubblico a casa si augura che la prossima possa essere proprio Nikita Pelizon.

Nikita:“Ori,grazie.”



DOPO TUTTO QUELLO CHE LE HA DETTO E LE FRECCIATE IN RADIO NIKITA LA RINGRAZIA PER AVER FATTO LA RADIO INSIEME.



NIKITA È UNA SIGNORA,NON VE LA MERITATE.#GFvip #nikiters #donnalisi



pic.twitter.com/IXP9IHsFgG — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 23, 2023

