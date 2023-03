GfVip, il discorso di Oriana Marzoli a Luca Onestini contro Nikita: «Non riesco a far finta di niente»

Su Twitter sta facendo il giro tra i fan del GfVip un video in cui Oriana Marzoli fa un discorso a Luca Onestini, parlando di Nikita Pelizon e di amicizia.

«Non riesco a fare finta di niente. Adesso mi deve venire a dire che io non la sopporto perché era vicina a Daniele e adesso è vicina a te… Hai capito che cosa vuole far capire? Micol era invidiosa di Antonella per l’estetica e io adesso sarei invidiosa di lei? Che follia», ha spiegato Oriana.

Il discorso di Oriana Marzoli

«Se tocchi una persona a cui voglio bene è come se toccassi me. Sono fatta così. Mi viene spontaneo farlo. Lei vuole far passare il messaggio che Micol era invidiosa di Antonella per l'estetica e basa di nuovo tutto su quello» ha aggiunto Oriana Marzoli.

Su Twitter, però, il discorso ha suscitato anche qualche critica nei suoi confronti: «Oriana è semplicemente gelosa dell'avvicinamento di Luca a Nikita. Molto immatura, sta perdendo punti» ha scritto un utente.

