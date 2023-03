Ginevra Lamborghini, la rivelazione: «Ecco chi deve vincere il GfVip»

di Redazione Web

Chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip? È difficile fare pronostici ma, i telespettatori non vedono l'ora di scoprirlo. Sul web, oltre al pubblico anche gli ex concorrenti stanno esprimendo la loro opinione. Infatti, Ginevra Lamborghini, ex concorrente del GfVip, ha dichiarato chi, secondo lei, dovrebbe vincere il reality.

Le parole di Ginevra Lamborghini

L'ex concorrente ha infatti espresso il suo parere riguardo all'ipotetico vincitore di questa edizione. «Questo GfVip sta andando al contrario, quindi non so chi possa vincere questa edizione. Spero con tutto il mio cuore che Nikita Pelizon vada in finale perché se lo merita. Lei è stata sempre una delle persone più educate, molto di più rispetto alle altre».

Poi, ha continuato: «Si merita la vittoria, oltre a Nikita Pelizon, anche Andrea Maestrelli perché è un personaggio estremamente pulito ed è veramente un bravo ragazzo».

