Gf Vip, «Nikita non vuole perdere Onestini»: la pace tra i due e i commenti degli altri vipponi

di Redazione Web

Nella Casa del GfVip, sono ancora troppi i dubbi e i timori sul rapporto ritrovato tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Ad essere così tanto preoccupati e interessati sono proprio i concorrenti del reality show. Infatti, Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli in confessionale hanno spiegato: «Pensiamo che Nikita provi ancora interesse per Luca Onestini, anzi ora ancora di più». Poi hanno aggiunto: «Sicuramente lei avrà fatto questo tipo di ragionamento: "È meglio non averlo oppure averlo come amico?". Ovviamente alla fine ha scelto di averlo come amico».

Gf Vip, Edoardo Tavassi giù di morale: il bel gesto di Giaele De Donà lo fa emozionare

Edoardo Tavassi, la battuta a Oriana Marzoli per entrare in finale: posacenere per convenienza?

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

Dopo un rapporto difficile tra tante liti e incomprensioni, i due vipponi Nikita Pelizon e Luca Onestini sembrerebbero essere arrivati a un periodo di tregua e pace. Entrambi hanno deposto le armi e sono pronti ad avere una serena convivenza. Il riavvicinamento a Luca Onestini è iniziato durante il compleanno di Nikita Pelizon. L'ex tronista l'ha riabbracciata dopo 4 mesi e lei si è emozionata. Anche Oriana Marzoli è preoccupata che le attenzioni che Luca sta rivolgendo a Nikita possano nuovamente metterlo in difficoltà e che la modella possa illudersi che la loro relazione possa avere un futuro. Mentre, Alberto De Pisis, non dubita della buona fede di Onestini: «Lo fa in buona fede, è giocherellone!». La vippona Giaele De Donà, invece, come Oriana, ritiene che questa situazione sia «particolarmente delicata».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA