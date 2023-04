Gf Vip, Edoardo Tavassi ruba le extension a Oriana Marzoli e lei si infuria: «Non ti permettere mai più»

di Redazione web

La finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 3 aprile e i concorrenti cominciano ad essere emozionati pensando all'ultima diretta all'interno della casa. Oggi, sabato 1 aprile è anche il giorno del "pesce d'aprile" ed Edoardo Tavassi, che ama scherzare, ha organizzato un "finto furto" di extension ai danni dell'amica Oriana Marzoli. Il risultato, però, non è stato quello che il vippone si sarebbe aspettato: la modella venezuelana si è, infatti, molto arrabbiata.

Lo scherzo di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha preso di nascosto le prezione extension di Oriana Marzoli e le ha nascoste in giardino. La modella, non riuscendo più a trovare il suo amato posticcio, si è precipitata in camera da letto dove ha chiesto a Edoardo: «Hai preso te le mie extension? No perché se è uno scherzo non mi piace per niente, le avevo appena lavate e mi servono pulite per la puntata di lunedì». Edoardo, quindi, ha finto di non sapere nulla e ha risposto: «No io non so dove tu possa averle messe, non le ho viste». Oriana, però, non ha creduto a una parola dell'amico e ha continuato ad insistere finché Edoardo è stato costretto ad alzarsi dal letto e a riportare all'amica le extension.

La rabbia di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, che è abituata agli scherzi di Edoardo Tavassi, questa volta è parsa davvero infastidita e ha detto all'amico: «Non mi hai fatto ridere. Mi vendicherò, non mi sono mai vendicata per gli altri scherzi, ma questa volta mi vendicherò. Sei pesante perché tu puoi fare gli scherzi che vuoi mentre se qualcuno scherza con te, ti arrabbi».

Mi sento male per Oriana che dice a Tavassi “sei un pesante con la barba e i capelli storti che hai” e inizia a imitarlo mentre si guarda allo specchio ⚰️#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/BQ90UbZd00 — sisonokevin (@oriele__era) April 1, 2023

