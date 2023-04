Gf Vip, concorrenti nostalgici: «Tra poche ore sarà tutto finito, dobbiamo cercare di non pensarci»

di Redazione web

La finale del Gfvip è sempre più vicina: mancano solamente due giorni perché la casa più spiata d'Italia spenga definitivamente le sue luci. I gieffini cominciano a pensare a come sarà la loro vita una volta terminato il reality e si sono già accordati per vedersi fuori. Mentre i vipponi prendevano il sole in giardino, si sono scambiati alcune opinioni sui loro percorsi all'interno della casa.

I commenti dei concorrenti del GfVip

All'interno della casa del GfVip sono rimasti: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon (che sono già in finale) e poi Alberto De Pisis e Milena Miconi che si stanno contendendo l'ultimo posto disponibile. Micol in giardino ha detto: «Non ci posso credere che dopodomani sarà tutto finito, che non ci alzeremo più la mattina tutti insieme. Questa cosa mi mette un po' di tristezza perché dopo tanti mesi uno si abitua». Quindi, Giaele De Donà ha risposto: «Sarà stranissimo infatti, ma secondo me dobbiamo cercare di non pensarci e goderci al massimo queste ultime ore qui dentro. A me mancherete tutti».

I favoriti alla vittoria

Stando a quanto si registra sui social, le favorite alla vittoria di questa edizione del GfVip, sarebbero Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Entrambe le concorrenti hanno dato moltissimo al reality sebbeno lo abbiano affrontato in modo totalmente differente: la modella venezuelana ha ribaltato più volte le dinamiche del gioco mentre la modella triestina ha dimostrato di avere carattere da vendere in più occasioni (nonostante il suo carattere molto tranquillo).

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 16:11

