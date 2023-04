Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria festeggiano 5 mesi insieme, l'ex di lei: «Durerà perché è una storia a favore di telecamera»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lui è stato squalificato per comportamenti impropri nei confronti di Antonella che è, invece, stata eliminata in una delle scorse puntate. Da quando i due si sono ritrovati fuori dalla casa sono inseparabili e continuano a postare foto e video insieme: sono più innamorati che mai. C'è qualcuno, però, che pensa che sia tutto fatto a favore di telecamera: è l'ex fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa.

Antonella Fiordelisi: «Ecco le mie persone preferite del GfVip. Manca Nikita e qualcun altro». Il video con Marco, Edoardo e Sara

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, Alfonso Signorini costretto a intervenire sulla lite. Il web esplode: «Squalifica»

Oriana Marzoli scoppia in lacrime e crolla al GfVip: «Ho bisogno di un abbraccio». Cosa è successo

Le dichiarazioni di Gianluca Benincasa

Gianluca Benincasa ha espresso il proprio parere in merito alla storia tra Antonella ed Edoardo durante un'intervista a TvPerTutti: «Questa storia tra loro continuerà, perché ho sempre pensato che il suo sogno, più dell'avere una storia con Edoardo, sia essere la protagonista di una "ship" del tipo Prelemi, Basciagoni e altre che si sono formate nel Grande Fratello, però queste "ship" lì sono nate in maniera naturale, invece a mio avviso la sua è nata molto a favore delle telecamere, per le telecamere. Continuo sempre, poi, a pensare che l’amore ci sia, ma per la "ship", per il contesto dei fan eccetera, per me questo è un amore che sarà comunque destinato a durare anche senza la compatibilità dei due. Anche se loro non sono compatibili questo amore durerà per causa di forza maggiore».

Antonella ed Edoardo sui social

Intanto, Antonella ed Edoardo si godono la loro storia d'amore lontano dalle telecamere che li riprendevano 24 ore su 24. I due, comunque, continuano a rimanere sotto i riflettori social: sono seguitissimi e i loro fan, ogni giorno, non vedono l'ora di vedere nuovi video o nuove foto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA