Gf Vip, Giaele De Donà tenera con Oriana Marzoli: «Sono più legata a te che a tante mie amiche fuori»

Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno legato molto all'interno della casa del GfVip: le due concorrenti sono, infatti, diventate molto amiche e si confidano sui loro sentimenti, sulle loro emozioni e anche sulle strategie di gioco. Entrambe le gieffine hanno già strappato il pass per la finale e anzi, stando a quanto scrivono gli utenti sui social, la modella venezuelana sarebbe la favorita alla vittoria. Giaele vuole molto bene all'amica alla quale ha confidato di essere diventata per lei una persona molto importante.

Le parole di Giaele De Donà

Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno provato ad immaginare cosa le aspetta una volta fuori dalla casa. La modella venezuelana ha confidato all'amica di temere di non riuscire a mantenere i rapporti di amicizia che ha costruito in questi mesi all'interno del programma. Giaele, quindi, ha consolato Oriana dicendole: «Io sono sicura che invece la nostra amicizia continuerà perché ho visto più te che certe persone in tutta la mia vita. Sono legata più a te che a tantissime amiche che ho fuori, quindi sono sicura che non ci separeremo».

I possibili vincitori

Alla finale del Grande Fratello Vip ci sono arrivati: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon mentre Alberto De Pisis e Milena Miconi scopriranno proprio lunedì 3 aprile chi dei due potrà contendersi con gli altri la vittoria. Stando a quanto si dice sui social, le due papabili vincitrici potrebbero essere Oriana o Nikita.

