Sonia Bruganelli: «Ecco chi potrebbe vincere il GfVip»

Il Grande Fratello Vip è ormai arrivato agli sgoccioli: lunedì 3 aprile, infatti, andrà in onda la finale del reality e i telespettatori più affezionati non vedono l'ora di scoprire chi sarà il vincitore. Sonia Bruganelli è una delle opinioniste del programma e, insieme a Orietta Berti, commenta in diretta ciò che fanno i gieffini durante la settimana. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha detto chi, secondo lei, potrebbe vincere il GfVip.

Le previsioni di Sonia Bruganelli

«Non so se posso dirlo - ha esordito Sonia Bruganelli -: per motivi diversi meriterebbero Nikita Pelizon, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana Marzoli, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Edoardo Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato».

Sonia Bruganelli piace molto al pubblico perché nel suo ruolo di opinionista riesce ad essere sempre pungente e schietta in ogni situazione.

I finalisti del GfVip

Sono cinque i concorrenti che hanno strappato il pass per la finale del GfVip: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Resta quindi solamente un posto libero per la finale: chi riuscirà a conquistarselo tra Milena Miconi e Alberto De Pisis?

