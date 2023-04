Edoardo Tavassi: «Ecco cosa non rifarei al GfVip». La reazione di Micol Incorvaia

Nella casa del GfVip fanno discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi, avvenute durante le consuete interviste radio del reality. Alla domanda diretta di Oriana Marzoli: «Se potessi tornare indietro che cosa non rifaresti?», Tavassi ha risposto: «Se tornassi indietro, probabilmente non litigherei con te. All'inizio avevo un'impressione sbagliata. Per il resto non mi pento di niente, ho fatto tutto quello che avrei fatto fuori».

Le parole di Edoardo Tavassi

Le parole di Tavassi, però, non sono state apprezzate dai follower della trasmissione, tantomeno dalla sua fidanzata Micol Incorvaia, che la notte stessa, a microfoni quasi spenti, gli ha detto: «Vai vai, vai a far vincere Oriana».

Il sospetto di tanti è che Edoardo, con il suo cambio di strategia, stia cercando di "accalappiarsi" la benevolenza dei supporter di Oriana, avendo capito che è tra le preferite del pubblico da diverso tempo.

