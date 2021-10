Gf Vip, Nicola Pisu dorme sul pavimento per farsi perdonare da Miriana. E lei reagisce così

Fa sempre più scalpore la liaison tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu che, da settimane, sono al centro dell'attenzione nella Casa del GF Vip. Stavolta, però, Pisu ha fatto un gesto piuttosto bizzarro che non è passato inosservato. Per farsi perdonare dalla sua amata Miriana Trevisan, il gieffino avrebbe passato la notte dormendo sul pavimento. Da tempo ormai, nella Casa del Grande Fratello Vip 6, il figlio di Patrizia Mirigliani ha dato dimostrazione del suo interesse nei confronti dell'ex di Pago, portando pazienza per la sua indecisione perenne nel concedersi e prendere una posizione. Nelle ultime ore, la situazione si è complicata particolarmente e il nuovo gesto di Nicola ha fatto scalpore sui social.

La gieffina ha avuto un momento di debolezza nel reality show, ma a rassicurarla non c’era Pisu. Il dettaglio non è sfuggito agli occhi di Miriana, che gli ha poi fatto notare l'assenza, rinfacciandogli di non essersi neanche accorto della sua crisi. A consolarla ci ha pensato Alex Belli.

A questo punto, Nicola Pisu ha trovato uno strano modo per chiederle scusa. Rammaricato, sembra che il concorrente abbia voluto in qualche modo autopunirsi, dormendo a terra, accantoo al letto di Miriana. Non solo: per tutta la notte le ha tenuto la mano. Va precisato che più volte la showgirl gli ha chiesto di andare a dormire nel suo letto, anziché restare lì a terra. Ma Nicola non si è spostato di un millimetro.

E, non contenta, stamattina la Trevisan ha rimproverato Pisu per questo gesto. Di contro, Carmen Russo fa notare che il ragazzo è stato romantico, ma Miriana non era della stessa opinione: ha ricalcato di aver bisogno dei suoi spazi. A rimanere allibita da tutto è stata Manila Nazzaro.

Miriana si è confrontata direttamente con Pisu, a cui fa notare che il suo gesto «non è dignitoso». E ha aggiunto: «Mi dava fastidio per te».

L'episodio bizzarro è finito sui social dove sono impazzati i commenti: «Ma una madre che vede il figlio dormire a terra come un cane per una che neanche corrisponde ai suoi sentimenti per quanto possa avere un’età maggiore è umiliante», e ancora: «Ma perché si deve ridurre così lui, non ci fa una bella figura». «Lui è ridicolo ma lei alla sua età fa pena».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 20:57

