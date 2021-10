Gf Vip, Delia Duran difende il marito Alex Belli: «Il bacio a Soleil? Era un gioco, mi fido di lui»

Amore a prova di reality quello fra i coniugi Alex Belli e Delia Duran. Nonostante la lontananza, sembra che l'amore tra i due novelli sposi proceda molto bene. L’attore, attualmente inquilino della Casa del GF Vip 6, è noto per essere un uomo dai modi seducenti, come ha dimostrato durante un gioco nella Casa, in cui ha baciato Soleil Sorge, con la quale sembra essere in sintonia. Ma questo non scalfisce Delia Duran che afferma di non essere per niente preoccupata e di fidarsi ciecamente del marito.

In un'intervista a Novella 2000, la modella e attrice venezuelana, ha dichiarato di essere tranquilla e di non provare gelosia per Soleil, nonostante molti fan del programma abbiano sottolineato che l’attrazione tra Alex e Soleil sia forte e ambigua. «Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. E' un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto».

E sul bacio tra l’attore di CentoVetrine e l’influencer italoamericana, che, per la troppa spontaneità, ha colpito telespettatori e lo stesso conduttore, Signorini, Delia commenta: «Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte».

La modella non ha perso occasione per difendere il marito anche da attacchi sulla troppa sicurezza che spesso Alex mostra e sulla voce impostata. Delia ha spiegato che fa parte del suo carattere e che non sta recitando.

Dopo l'esperienza di Alex al GF Vip, tra i piani della coppia c’è quello di avere un bambino: i due si sono promessi di provare a diventare genitori.

