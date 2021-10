Miriana Trevisan e Nicola Pisu insieme al GFVip, l'ex Pago rompe il silenzio: «A lei piace»

Pago interviene sulla pseudo coppia nata al Grande Fratello Vip e parla dell'ex Miriana Trevisan e di Nicola Pisu. La coppia sta attirando l'attenzione mediatica per il flirt nato davanti alle telecamere della casa più spiata d'Italia. Anche l'ex Pago, l'uomo da cui Miriana ha avuto un figlio, dice la sua su questa storia. Lui e Miriana sono molto legati nonostante la fine dell'amore e del matrimonio.

Leggi anche > Gf Vip, Nicola Pisu e il messaggio in codice dalla mamma: «Miriana Trevisan? La devo cancellare...»

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, parla Pago

Pago ha commentato rispondendo alle domande di "Non Succederà più" su Radio Radio: «La sto seguendo, sono contento per lei. Lo sono se lei sta bene, io penso che sia frenata per il periodo molto complicato che ha vissuto più che per la differenza d'età. Vuole viversi le storie andando con i piedi di piombo».

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, parla Pago

Alla domanda sulla possibilità che Miriana sia attratta da Nicola risponde: «Secondo me le piace, altrimenti non starebbe lì a fare giochi. Vuole capire bene la persona. Approvo, non mi opporrei per la differenza d'età». Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola, non darebbe lo stesso supporto considerando i messaggi in codice pubblicati su Instagram.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu

I due, tuttavia, si starebbero allontanando. Dopo il primo bacio e le effusioni scambiate in casa, Miriana avrebbe fatto un passo indietro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA