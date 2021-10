GF Vip, Serena Enardu contro Miriana: «Vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto»

Ex contro ex? Tutto è possibile. Lo confermano Serena Enardu e Miriana Trevisan, entrambe ex di Pago, che si scontrano a suon di storie social e frecciate. Se durante la quarta edizione, l'ingresso nella Casa del GF Vip di Serena, nell'intento di riconquistare Pago, ha generato non poche polemiche, ora, a finire nel vortice dei rumors è la Trevisan, concorrente in gara nella Casa più spiata d'Italia. Nonostante Miriana sia rimasta in buoni rapporti con l'ex marito, all'epoca lasciò trapelare il proprio disappunto per la scelta di Serena.

Miriana è finita sotto i riflettori per via del suo speciale legame con Nicola Pisu. Una storia, però, che stenta a decollare: lui è innamoratissimo, lei non proprio e continua ad alternare attimi di vicinanza a momenti di ‘muro’, invitando Nicola ad allontanarsi.

In tale tira e molla, poche sere fa, i due si sono ritrovati assieme a letto, sotto le coperte. Le telecamere del GF Vip hanno immortalato movimenti ‘sospetti’. La Trevisan, interrogata da Alfonso Signorini sull’episodio, ha ammesso che è scattato un bacio quella sera. Alla luce di ciò, Serena risponde senza filtri ad una domanda di un follower: «Cosa ne pensi della ‘signorina’ che tanto ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?» scrive un utente.

E la Enardu: «Penso che per essere se stessi ci vogliono le p…e. E penso che in una società come questa bisogna prendere per i fondelli tutti. E penso che a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene». Insinuazioni pesanti, insomma, quelle mosse dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Di parere opposto è invece Pago, che pochi giorni fa ha raggiunto l’ex moglie al GF Vip, per una sorpresa. Il cantante ha avuto parole dolci e affettuose per la Trevisan, invitandola a vivere l’esperienza all’interno della Casa senza freni.

