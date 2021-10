La storia tra Miriana e Nicola non sembra decollare, forse per alcune resistenze da parte proprio della showgirl. L'intervento di Patrizia Mirigliani ha destabilizzato la showgirl Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:– GF Vip, Nicola e Miriana a luci rosse? Giucas Casella costretto ad alzarsi dal letto

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA