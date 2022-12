Gf Vip, Luca Salatino in lacrime dopo il toccante incontro col papà: «Sei il mio sangue»

Lacrime al Grande Fratello Vip. Luca Salatino ha ricevuto una grande sorpresa da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del reality show, andata in onda il 19 dicembre: ha avuto l'occasione di confrontarsi con il papà Tonino con il quale ha sempre avuto un rapporto controverso ma fondato sul vero amore: «Non mi ha mai detto che mi vuole bene ma io so quanto tiene a me», ha confessato il gieffino tra le lacrime.

Antonino Spinalbese, l'imbarazzo al Gf Vip: spunta una donna dal passato (ma lui non ricorda chi sia)

Gf Vip, Antonella Fiordelisi e la frase maschilista contro Oriana Marzoli. I social sconvolti: «Buttatela fuori»

Gf Vip, Oriana Marzoli furiosa con Antonino Spinalbese. Scontro in diretta: «Bugiardo!»

Luca Salatino in lacrime

Un momento emozionante per Luca Salatino (e non solo) che ha potuto incontrare i genitori Tonino e Rita. Il concorrente si è aperto con alcuni gieffini durante il programma e ha confessato di aver sofferto tanto in passato, soprattutto per il rapporto col papà e di come sia effettivamente cresciuto con una costante mancanza: «Papà non mi ha mai detto che mi vuole bene».

Poi, l'incontro in giardino con il papà Tonino che ha commosso tutti i telespettatori: «Avrei dovuto abbracciarti di più, conosco le mie mancanze. Purtroppo nemmeno io ho ricevuto queste carezze da piccolo, sono cresciuto con queste mancanze e ti chiedo scusa. Ma io ti voglio bene, te ne ho sempre voluto e te ne verrò sempre», e poi conclude: «Tu sei il mio sangue».

«Non ti ho mai visto piangere in 30 anni papà», ha detto Luca rivolgendosi al genitore. «A volte non ti accarezzo perché sembra un segno di debolezza», ha poi aggiunto il padre. «Ma che debolezza, è segno di amore. Ti do un consiglio papà: quegli abbracci non li sprecare».

I due sono stati raggiunti dalla mamma Rita che ha portato al figlio Luca i saluti da tutta la famiglia. Per concludere, i genitori si sono complimentati con il figlio: «Siamo fieri di te, ricordalo sempre».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA