Gf Vip, Milena Miconi in lacrime per i figli: cosa è successo

E' dentro da pochi giorni ma già ne soffre la reclusione. Milena Miconi ha fatto il suo ingresso nella Casa del Gf Vip da due giorni, ma già accusa un momento di difficoltà. Poche ore fa, la showgirl e conduttrice ha avuto un primo crollo, per la mancanza dei suoi figli. Piangendo in giardino, Milena ha ammesso di avere un momento di difficoltà causato proprio dal non essere abituata a stare lontana da loro. Ma ecco che Antonella Fiordelisi cerca di consolarla.

Leggi anche > GF Vip, diretta 19 dicembre: rapporti tesi nella casa. Questa sera due nuovi ingressi e una sorpresa per Ciupilan

«È per i tuoi figli, ti mancano?» le ha chiesto Antonella, aggiungedo:«Pensa che loro ti guardano sempre da casa!». E Milena ha risposto che si tratta uno status temporaneo: «Poi mi passa».

Le reazioni

Molti spettatori, però, di fronte allo sfogo di Milena Miconi non sono stati comprensivi. Pioggia di critiche per lei sotto il video dello sfogo postato sul profilo Instagram ufficiale del programma. Tra questi si legge: «Io non li concepisco sti piagnistei… Sei li per scelta… Per soldi… Quindi è ridicolo tutto ciò..». E ancora: «Oh ma seriamente? Manco fossero in un posto dove rischiano di rimetterci la vita… Che ignoranti»; e infine «Stai partecipando ad un reality, lo si conosce da mezzo secolo, vieni pagato un fottio di soldi, accetti di entrare per poi voler andare via…la porta rossa è sempre aperta…e poi sapevano tutti di dover fare il natale la…». Cosa succederà questa sera?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA