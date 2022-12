Gf Vip, Oriana Marzoli furiosa con Antonino Spinalbese. Scontro in diretta: «Bugiardo!»

Scintille tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 19 dicembre. La frequentazione tra i due è finita nel peggiore dei modi, soprattutto da quando è tornata nella Casa Ginevra Lamborghini: l'hair stylist, infatti, ha allontanato la vippona buttandosi tra le braccia della sorella di Elettra Lamborghini.

Cosa è successo

«Poco uomo», ha detto Oriana in confessionale durante la settimana, accusando il gieffino si essere stato un ipocrita e ingiusto nei suoi confronti.

Alla domanda se si fosse pentita della frequentazione con Spinalbese, Oriana ha risposto lapidaria: «Si, mi pento di essere stata con lui perché in primis lui si è pentito di me. Pensavo di essere diventata una sua amica e che ci fosse una fiducia reciproca, mi sbagliavo».

Alfonso ha poi chiesto ad Oriana per quale motivo si fosse paragonata a Belen dicendo durante la settimana di essere usata dall'hair stylist esattamente come lui è stato usato in passato con l'ex fidanzata Rodriguez.

«Non mi stupisco più perché lei ne ha detto di tutte inventando bugie. Io mi sono allontanato da lei perché ho sentito che diceva frasi spiacevoli su di me come se fossi un cane al guinzaglio», ha chiosato Spinalbese.

Il pubblico si è scatenato quando Antonino ha dichiarato cosa Oriana gli avesse riferito sotto le coperte lo scorso sabato: «Baciamoci che quando arriveranno altri concorrenti troverò il modo di distrarmi». Oriana ha chiuso la conversazione accusandolo di essere un bugiardo.

