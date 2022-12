Gf Vip, Antonino Spinalbese vuole abbandonare la casa: «Pubblico odiatemi». Ecco cosa è successo

Antonino Spinalbese vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5, l'hair stylist è finito in nomination insieme a Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà e Sarah Altobello. Ma il concorrente ha espressamente chiesto al pubblico di farlo uscire dalla casa perché dopo 90 giorni crede di aver raggiunto il suo limite massimo.

Cosa è successo

Dopo aver avuto l'immunità per diverse settimane, Antonino Spinalbese è stato nominato dagli altri inquilini e solo il pubblico decreterà il suo destino all'interno della Casa. Dopo la diretta della puntata, il gieffino ha fatto un appello al suo pubblico, chiedendo chiaramente di (non) votarlo per farlo uscire, perché il televoto è in positivo, bisogna votare quello preferito tra i nominati.

«Pubblico odiatemi, per favore», ha urlato l'ex di Belen Rodriguez in giardino. «Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Anche se adesso è dura uscire, dato che siamo in sei. Spero da la gente mi odi almeno un po’», ha chiosato il gieffino parlando con il resto dei compagnii.

La sua richiesta è chiara, Spinalbese crede di averne abbastanza del Gf Vip e delle dinamiche che si sono create all'interno della Casa: soprattutto per il triangolo con Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli. La quale, durante le nomination, non si è risparmiata e ha votato contro Antonino definendolo: «Poco uomo».

Oriana “ non vedevo l’ora di fare questa nomination , nomino il poco uomo di Antonino , lui dice che si è pentito ma anche io mi sono pentita , quindi nomino questo poco uomo , questo poco hombre di Antonino “ QUESTA REGINA 👸 #Gfvip #orianistas pic.twitter.com/P8fJhDj4nb — Soqquadro (@gicarestik2) December 18, 2022

"vi prego odiatemi odiatemi odiatemiiii" antonino tranquillo che ti odiamo già sei solo fortunato ad essere al televoto con gente che vogliamo fuori da quando hanno messo proprio piede lì dentro #gfvip — elenaclaire. (@gocciodigin) December 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 11:06

