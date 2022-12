GF Vip, Alfonso Signorini difende Riccardo Fogli:«Decisione non mia, non è un bestemmiatore»

La puntata di sabato 17 dicembre del Grande Fratello Vip si apre con la difesa di Alfonso Signorini nei confronti di Riccardo Fogli. Il cantante, entrato nella casa lo scorso lunedì è stato squalificato in meno di 24 ore dopo aver pronunciato una bestemmia.

GF Vip, Alfonso Signorini difende Riccardo Fogli:«Non è un bestemmiatore»

Le parole di Alfonso Signorini

Signorini parla del caso Riccardo Fogli, espulso causa bestemmia, durante la diretta del Grande Fratello Vip di sabato 17 dicembre: «So che questa notizia ha spiazzato tutti, me per primo. Io non entro nel merito della decisione della squalifica di Fogli, perchè arriva dall'alto: dal Grande Fratello ed Endemol Shine. Però quello che mi sento di dovervi dire, è che io metto tutte e due le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è Riccardo, non è un bestemmiatore, lo apprezzo umanamente, era in assoluta buona fede. Avrei voluto festeggiare il Natale con te ma farai festa in famiglia».

