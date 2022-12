GF Vip, lo sfogo sui social della compagna di Romita: «Non voglio chiudere con Attilio, mi hanno usata». La riposta piccata di Signorini

Durissimo sfogo via social di Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, dopo aver ascoltato le parole di Alfonso Signorini durante la diretta di sabato 17 dicembre. Il conduttore aveva detto al giornalista che la sua fidanzata lo aveva praticamente cacciato di casa.

GF Vip, Attilio Romita cacciato di casa dalla compagna. Il giornalista ribatte: «Entro con i carabinieri, l'ho pagata io»

GF Vip, lo sfogo sui social di Mimma la compagna di Romita: «Non voglio chiudere con Attilio, mi hanno usata per fare audience». La riposta di Signorini

Gf Vip, Donnalisi in crisi. I social condannano Antonella: «Fa la vittima, povero Edoardo»

Lo sfogo di Mimma

Durante la diretta di sabato 17 dicembre Signorini ha comunicato ad Attilio Romita che la compagna Mimma, ha mandato una lettera, tramite avvocati, in cui chiedeva rispetto per la sua privacy ma soprattutto: «Mimma ti invita, quando uscirai dal GF, a soprassedere nella maniera più assoluta a ritornare nella vostra casa».

La Fusco però non ci sta e pubblica su Instagram un lungo sfogo contro il Grande Fratello e Alfonso Signorini: «Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. Non volevo più che il mio nome comparisse in questa vicenda e in questo programma. Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente. L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del grande fratello vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata.»

La replica di Signorini

Signorini, venuto a conoscenza del post ha replicato in diretta alla lettera di Mimma chiamando Attilio in confessionale e rileggendo alcuni passi della lettera scritta dal suo legale: «La mia assistita la invita a soprassedere nella maniera più assoluta a rientrare nella casa comune. La signora Mimma intende evitare una ripresa di convivenza su presupposti disastrosi. Queste parole non sono legate a un mio bisogno di spettacolarizzare le parole di Mimma, ma sono parole del suo legale. Essere tacciato di sensazionalismo anche no» conclude piccato Signorini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA