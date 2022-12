La rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è al centro della puntata del Grande Fratello Vip di sabato 17 dicembre. Alfonso Signorini ha provato a farli riappacificare in diretta ma l'orgoglio e il risentimento tra i due è troppo più forte del loro amore.

GF Vip, Alfonso Signorini difende Riccardo Fogli:«Decisione non mia, non è un bestemmiatore»

Gf Vip, Donnalisi in crisi. I social condannano Antonella: «Fa la vittima, povero Edoardo»

GF Vip, diretta 17 dicembre: tra Edoardo e Antonella è tutto finito? Questa sera due nuovi ingressi, ecco chi sono

La crisi dei Donnalisi

Dopo la rottura lampo tra Edoardo e Antonella, i due non si sono più cercati. A provare a farli ragionare ci ha pensato Alfonso Signorini durante la diretta di sabato 17 dicembre. Il conduttore chiede ai Donnalisi di guardarsi negli occhi e ritrovare i sentimenti che li hanno legati fino ad ora,

«Mi sento innamorata - spiega Antonella - però negli ultimi giorni si è fatto condizionare dagli altri e non è più come prima. Sembrava complice degli altri che parlavano di me. Sono razionale e voglio stare sola, quando una persona mi imitava lui invece di arrabbiarsi era complice loro, io non l'ho più sentito il mio ragazzo. Io per lui ho fatto tanto e forse lui queste cose non le vede, per adesso penso a me stessa. Me ne sono accorta che non mi ama più».

«Antonella l'ho difesa anche quando era indifendibile - replica Edoardo - quando Oriana è uscita vestita da Antonella ci sono stati dei momenti che ho riso, ma non stavo ridendo di lei. In quel momento ero molto arrabbiato. Io penso di essere stato innamorato di Antonella ancora prima che lei mi baciasse. Questi giorni in cui sono stato lontano da lei sono stati una conferma, avrei preferito stare meglio, purtroppo non è così, purtroppo sono innamorato di lei. L'unica cosa che le chiedo lei non riesce a darmela, lei ha detto che si è annullata per e non è vero».

Le parole di Signorini

«Un sentimento forte può essere messo in crisi da un'imitazione? - Signorini prova a farli ragionare - Se state male, e si vede che state male, per orgoglio non tendente la mano l'uno verso l'altro. Ma vale veramente la pena? Io me la sarei più presa più perchè lui ti ha dato della zo**ola». Edo respinge le accuse.

«Se vedo te che non sei più il mio complice - sottolinea la Fiordelisi - mi sento sbagliata per te», «Io l'unica cosa che ti ho chiesto di non fare - ribatte Donnamaria - la sanno tutti nella casa, per quelle cose successe con Antonino mesi fa, ti ho detto non mettermelo in mezzo per fare giochi o scherzare perchè è una cosa che mi fa stare male».

Se Antonella ha la meglio grazie alla sua parlantina, i social non sono dello stesso parere, come sottolinea Giulia Salemi: «Io devo essere sincera sennò non farei bene il mio lavoro: Twitter è contro Antonella. Povero Edoardo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA