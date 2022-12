GF Vip, diretta 16 dicembre: tra Edoardo e Antonella è tutto finito? Questa sera due nuovi ingressi, ecco chi sono

Eccezionalmente di sabato e in sfida contro la finale di Ballando con le Stelle, il Grande Fratello Vip torna questa sera con la diretta della 23ma puntata. Come sempre tanta carne sul fuoco: la crisi dei Fiordelisi, due nuovi ingressi e il verdetto del televoto.

GF Vip, Attilio Romita scarica Sarah Altobello: «Troppo fru fru». Lei in lacrime: «Mi fai schifo»

GF Vip, anticipazioni 16 dicembre

C’è crisi sotto l’albero della Casa del Grande Fratello Vip: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno attraversando un momento complicato della loro relazione. Da giorni, i due si rinfacciano reciprocamente atteggiamenti che hanno assunto per merito o per colpa dell’altro. Amore al capolinea?

Una sorpresa attende Wilma Goich ed Edoardo Tavassi la cui mamma ha qualcosa da dire a suo figlio…e a Micol Incorvaia. Infine, il verdetto del televoto: chi si salverà tra Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello?

Chi sono i nuovi concorrenti?

Due nuovi concorrenti sono pronti a varcare la Portare Rossa e unirsi al gruppo di “vipponi”. Tra i nomi in circolazione anche quello di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, e dell'attrice Nicole Murgia. Uno degli ingressi quasi sicuramente certi, anche se non si sa di preciso la data, è quello di Andrea Maestrelli, giovanissimo calciatore di 24 anni e nipote del campione del mondo Marco Materazzi.

