Gf Vip, Katia Ricciarelli: imbarazzo per l'esibizione. Ironia sui social: «Povera Francesca Cipriani» VIDEO

Dopo il forfait giustificato di Alfonso Signorini alle nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, il conduttore ha voluto invitare i neo sposi durante la diretta del GF Vip di lunedì 12 dicembre. Tra le defezioni di lusso alle nozze della coppia, anche quello di Katia Ricciarelli, che ha fatto loro una sorpresa non troppo riuscita.

GF Vip, imbarazzo per l'esibizione di Katia Ricciarelli

Un anno fa Alessandro Rossi chiedeva la mano all'interno della casa del Grande Fratello di Francesca Cipriani, in quell'occasione Alfonso Signorini si era proposto come testimone e Katia Ricciarelli avrebbe cantato l'l’Ave Maria di Schubert. Nessuno dei due però alla fine ha partecipato alle nozze della showgirls per motivi non meglio specificati.

Alfonso Signorini ha invitato la Cipriani e il neo marito durante la diretta della ventiduesima puntata del GF Vip per farsi perdonare e per soprenderli con l'esibisione di Katia Ricciarelli. La soprano, con indosso una vistosa pelliccia azzurra, ha iniziato a cantare, ma qualcosa è andato storto.

Effettivamente non è stata una grande performance. Forse per problemi di audio la Ricciarelli ha stonato diverse volte facendo sgranare gli occhi ai vipponi della casa. Spinalbese sussurra «ma ha stonato», Tavassi ridacchia e il web ironizza «Povera Francesca Cipriani».

Non è la prima volta però che la Ricciarela "stecca" le performance, era già successo nella casa ed è accaduto nuovamente anche di recente, come è avvenuto qualche giorno fa in occasione del Gran Premio di Merano in Alto Adige.

L'ex moglie di Pippo Baudo cantanto "Caruso" di Lucio Dalla non ha fatto una delle sue esibizioni migliori e il video dell’esibizione neanche a dirlo è diventato virale sui social.

