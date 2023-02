Gf vip, Antonella Fiordelisi piange in confessionale: «Non voglio che mi vedano, sono tutti contro di me»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi si è sfogata in confessionale con Alfonso Signorini. La concorrente del Gf vip ha pianto durante la diretta della 34esima puntata del reality show perché la maggior parte degli altri gieffini la isola e non la coinvolge in nessuna iniziativa. Antonella ha usato alcuni termini forti per descrivere la sua situazione, come ad esempio la parola "bullismo".

Antonella Fiordelisi isolata dal gruppo

Antonella Fiordelisi non sta attraversando un bel momento all'interno della casa del Grande Fratello. La concorrente infatti, non si sente ben voluta dai suoi compagni di gioco che, a detta sua, fanno di tutto per escluderla. Antonella poi, ha specificato in confessionale, che a volte anche il suo fidanzato Edoardo Donnamaria si unisce al gruppo "degli altri" lasciandola sola.

Il consiglio di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha consigliato ad Antonella Fiordelisi di lasciare il gioco se per lei la situazione diventa insostenibile perché comunque, il Gf vip dovrebbe essere un'esperienza positiva e non pesante.

