Gf vip, Edoardo Tavassi contro Attilio Romita: «Hai dato delle galline a Giaele e Micol»

Edoardo Tavassi e Attilio Romita sono ai ferri corti. Durante la diretta della 34esima puntata del Gf vip, il giornalista e il gieffino hanno discusso in merito alla nomination ricevuta da Attilio: l'ex volto del TG1 infatti, pensa che un gruppo abbastanza ampio si sia coalizzato contro di lui. Tavassi però, spiega le motivazioni della nomination.

Tutti contro Attilio Romita

Attilio Romita è in nomination perché molti concorrenti hanno fatto il suo nome la scorsa settimana. Il giornalista pensa siano tutti d'accordo ma in realtà Edoardo ha spiegato: «Sono i tuoi comportamenti che ci hanno spinto a nominarti. Mi hai dato del comico fallito e che non farà strada e hai chiamato Giaele e Micol "galline". Secondo te uno non dovrebbe nominarti?».

L'opinione di Attilio Romita

Attilio Romita pensa che comunque il gruppo capitanato da Edoardo Tavassi stia cercando di rimanere unito ed eliminare chi non andrebbe più bene all'interno della casa del Gf vip.

