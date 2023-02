Gf vip, Oriana Marzoli è decisa a chiudere con Daniele Dal Moro: «Non voglio più parlargli»

di Redazione web

Al Gf vip tiene banco la situazione tesa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La modella venezuelana e l'ex tronista sono davvero ai ferri corti: in settimana ci sono state molte discussioni e incomprensioni tra i due che ora a stento si parlano. Il rapporto già fragile tra Oriana e Daniele è entrato in crisi dopo l'arrivo di Martina Nasoni ex fidanzata di Daniele.

Oriana vuole chiudere con Daniele

L'arrivo degli ex fidanzati di alcuni concorrenti ha scombussolato un po' l'equilibrio all'interno della casa del Gf vip. Daniele Dal Moro pensa che Oriana Marzoli lo abbia solo manipolato come in passato aveva fatto con Antonino Spinalbese, inoltre Daniele si è allontanato dalla modella per ritrovare il dialogo con l'ex fidanzata Martina. In puntata Oriana ha dichiarato: «Io ho chiuso con lui non voglio più parlarci e nemmeno guardarlo».

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono conosciuti quattro anni fa all'interno della casa del Grande Fratello. I due concorrenti erano diventati una coppia ma la loro storia d'amore era finita per alcuni "problemi" che Daniele doveva risolvere con se stesso.

