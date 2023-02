Gf Vip, puntata del 9 febbraio. Romita in guerra con il gruppo di Tavassi: furioso per la nomination

Attilio Romita è furioso con alcuni “vipponi” coinquilini, in particolare con Edoardo Tavassi, per la nomination di lunedì. Nella puntata di questa sera, che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it, Alfonso Signorini farà chiarezza su quella che sembra essere una frattura ormai insanabile.

L’ingresso degli “ex” mina ulteriormente gli equilibri della Casa del Grande Fratello Vip 7 che erano già precari: nelle scorse ore si sono alternati confronti al vetriolo e accese discussioni. Se da un lato, infatti, la presenza degli ospiti ha scatenato comprensibili gelosie, dall’altro è chiaro che sempre di più si delineano speciali simpatie e forti alleanze.

In arrivo una bella sorpresa attende Nicole Murgia: incontrerà suo padre. Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello? Anche nella puntata di questa sera non ci saranno eliminazioni.

