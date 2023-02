Gf Vip, Sonia Bruganelli contro Edoardo Donnamaria: «Un uomo innamorato della propria donna...». E lui chiede scusa

Edoardo Donnamaria ha definito Sonia Bruganelli "bruciata" e "bollita", parole che non potevano passare sotto silenzio. E quale migliore occasione se non un faccia a faccia tra i due durante la diretta del Grande fratello Vip? L'opinionista medita vendetta «Lo volete vivo?», ovviamente scherza.

Perdonato

Dopo aver rivisto la clip in cui Edoardo parla di Sonia accusandola di essere "bruciata" e "bollita", Donnamaria esce temporaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip per entrare in studio e avere un faccia a faccia senza sconti. A dispetto di quanto preannunciato la Bruganelli è molto materna.

«Mi hai detto bruciata, bollita, vabbè ci passo sopra. Quello su cui non passo, ma non per me che ormai ho 50 anni, è quello di dire che il successo è dato da un uomo». Daniele la interrompe subito «Nello stesso istante in cui l'ho detto ho detto anche scherzavo».

«Io da te me lo aspetto - sottolinea la Bruganelli - credo dovresti maturare da questo punto, ovvero essere felice che la donna che ami possa avere un riconoscimento. Un uomo innamorato della propria donna non la mette sulla bocca degli altri. Io da donna sarei delusa» .

«E' vero che io con Antonella sono arrabbiato. Io voglio stare con lei ma mi sono trovato in una situazione che non sapevo che fare, ma se sto male e lei sta male io voglio andare da lei. La scorsa puntata ha detto ad Antonella quello che ha detto a me mesi fa e quindi ho detto è bollita. Trova però pure tu un punto fermo, sono passato da cagnolino a carnefice? Ammetto di avere esagerato ma uno si può pentire e chiedere scusa» conclude Donnamaria. Pace fatta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 23:32

