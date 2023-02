Gf Vip, Daniele emozionato rivuole Martina nella casa. La delusione di Oriana: «La solita m***a»

A volte il Grande Fratello Vip è davvero sadico. Oriana è sicuramente una concorrente divertente ma viene sempre messa in mezzo, suo malgrado, alle reunion degli ex. Prima è successo con Antonino e Ginevra e ora, durante la diretta di lunedì sera con Daniele Dal Moro e Martina Nasoni.

Che cattiveria

Durante la diretta di lunedì 6 febbraio Alfonso Signorini mostra ad Oriana una dolce clip in cui invita l'influencer a non mollare. Dopo lo zucchero però è arrivata la mazzata, perchè Daniele ha incontrato la sua ex storica, Martina Nasoni.

Daniele e Martina si sono conosciuti e amati in occasione del GF Vip 16, poi le loro strade si sono separate ma è rimasto un bellissimo rapporto. I due si sono ritrovati nuovamente al GF ed erano emozionatissimi «Sono così fiera di te - dice Martina - hai fatto dei passi in avanti strepitosi, quanto sei diventato un uomo. Ce l'avevi dentro avevi solo bisogno di tirarlo fuori, perdonati Dani. Aprirsi alla vita è l'unico rimedio per guarire»

«Martina - spiega Daniele - è arrivata in un momento della mia vita in cui non ero pronto per avere qualcosa, con il senno di poi mi rendo conto che in quegli anni lì avevo appena messo la testa fuori dal fango. E' una persona splendida. Per qullo che c'è stato tra noi ho sempre avuto un po' di rammarico perchè avrei voluto essere una persona migliore per lei, ma in quegli anni facevo fatica ad esserlo per me stesso. Quello che c'è stato tra me e Martina non è paragonabile con quello che ho Oriana. Con Martina i problemi era solo i miei».

«Stai dicendo che se Martina fosse entrata quest'anno sarebbe successo qualcosa?», insinua Signorini «Potrebbe», risponde Daniele. Oriana invitata a raggiungere la coppia che commenta «La solita situazione di m**da».

