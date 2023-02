GF Vip, Ivana e Luca insieme dopo cinque anni. I fan della coppia sognano: «Tornate insieme». La reazione di Onestini e Spinalbese

La dolcezza e la bellezza di Ivana Mrazova colpiscono non solo Luca Onestini che ha gli occhi lucidi nel rivederla, ma anche Antonino Spinalbese che è quasi senza parole. Ma i fan della coppia sognano un ritorno di fiamma nella casa del Grande Fratello Vip esattamente come è successo proprio cinque anni fa.

L'emozione non ha voce

Ivana Mrazova è, insieme a Matteo Diamante e Martina Nasoni, tra gli ex che sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 6 febbraio. E sicuramente l'incontro con l'ex Luca Onestini è stato il più dolce ed emozionante.

Già lo scorso lunedì la lettera che Ivana aveva mandato a Luca aveva fatto sognare i fan della coppia che si ono innamorati nella casa del Grande Fratello esattamente cinque anni fa. «So che non te l'aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza. Hai detto delle cose bellissime, solo una cosa non va bene - dice Ivana - noi non ci abbiamo riprovato tante volte ma solo una. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati. Ho conosciuto Luca di cui mi sono innamorata, dolce, senza polemiche. La lettera che ti ho mandato spero tu l'abbia capita perchè a tratti si fa fatica a riconoscerti».

Onestini ha gli occhi lucidi: «È la donna più bella che io abbia mai visto, è un'emozione grandissima. Ho passato i momenti più belli con questa ragazza. Tutte le volte che la vedo mi si illuminano gli occhi». Ivana corre ad abbracciare Luca che la prende in braccio e così la fa entrare nella casa ... come cinque anni fa e i fan sognano il ritorno di fiamma.

