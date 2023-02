Gf vip, Luca Onestini: «Non so se io e Ivana torneremo insieme»

di Redazione web

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati una coppia per quattro anni e si sono conosciuti durante la prima edizione del Gf vip. Ora, Ivana è rientrata come nuova concorrente e Luca sembra essere di nuovo preso dalla sua ex fidanzata. Secondo i molti fan del Grande Fratello i due torneranno insieme.

La domanda di Alfonso a Luca

Alfonso Signorini ha più volte evidenziato la grande intesa e complicità che è rimasta tra Luca e Ivana. Proprio per questo motivo il presentatore ha chiesto a Luca: «Secondo te, tornerete insieme tu e Ivana?», Luca Onestini ha risposto: «Sinceramente non lo so ma per il momento voglio vivermi così questo rapporto, poi si vedrà cosa succederà».

Il chiarimento con Nikita

Nikita Pelizon continua a essere molto presa da Luca Onestini, nonostante lui abbia più volte ribadito di non ricambiare il suo interesse. Il gieffino infastidito, aveva detto di avere già affrontato l'argomento con Nikita.

