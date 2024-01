Federico Massaro contro Mirko Brunetti: «Ha detto ca***e su Giuseppe Garibaldi, vuole solo fare il pavone»

di Redazione web

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è successo davvero di tutto ma uno dei "blocchi" che ha tenuto incollati milioni di telespettatori è sicuramente stato quello in cui Mirko Brunetti si è confrontato con Giuseppe Garibaldi. L'ormai ex gieffino avrebbe accusato il concorrente di avere degli atteggiamenti da piacione con Perla Vatiero che, comunque, ha negato. Proprio sulle opinioni di Mirko, si è espresso Federico Massaro.

Federico Massaro contro Mirko Brunetti

Federico Massaro non avrebbe proprio digerito le critiche di Mirko Brunetti nei confronti di Giuseppe Garibaldi. Durante una chiacchierata con Fiordaliso e Rosy Chin, il gieffino ha detto: «Ha detto delle ca***e, un sacco di cavolate, solo ca***e. Anche meno dai. Vuole fare il pavone adesso. È tornato a casa e ha lasciato la maturità che pensava di aver trovato insieme all’umiltà, quando ha ritrovato le pa**e che qui dentro non ha mai avuto. Devo smetterla? No! Non mi è piaciuto per niente come ha trattato una persona che fino a ieri chiamava amico, come Giuseppe.

Le parole di Federico

Infine, Federico Massaro ha concluso il suo discorso aggiungendo: «Mirko qui faceva il carino e coccoloso e poi... Io voglio bene a Perla e non posso difendere lui. Dice che è maturato, ma dopo cinque anni non l'ha ancora capita. Fa capire che non si fida di lei. Perla ha il suo cervello e lui deve rispettarla e avere più fiducia».

