Grande Fratello, Vittorio Menozzi criticato dai concorrenti ma i fan gli mandano un aereo e lui si commuove: «Più persone come te»

Vittorio Menozzi è emerso piano piano nel corso di questa edizione del Grande Fratello. Inizialmente, infatti, tutti avevano notato il modello per la sua bellezza e per la sua educazione ma, poi con il tempo, il concorrente si è anche dimostrato molto intellegente e leale nei confronti dei propri amici in casa, ad esempio, Beatrice Luzzi. Durante tutte queste settimane, però, Vittorio è stato spesso criticato da alcuni concorrenti che pensano si sia avvicinato all'attrice solo per convenienza. Fuori dallo show, tuttavia, non la pensano così e la dimostrazione è arrivata poco fa.

L'aereo per Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi, ultimamente, è stato un po' preso di mira da alcuni gieffini, per esempio Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi, che pensano che tutto ciò che fa, ad esempio, coltivare la sua amicizia con Beatrice Luzzi, sia per un tornaconto personale. In realtà, fuori dalla casa, il modello è molto amato e, infatti, i fan gli hanno mandato un aereo con lo striscione con su scritto: «Più persone come Vitto nel mondo», con tanto di cuore rosso. Non appena Vittorio ha visto che il messaggio era rivolto a lui si è commosso e Stefano Miele è andato subito ad abbracciarlo insieme anche a Beatrice Luzzi.

Per me è questa personcina che si commuove e non sa cosa dire perché troppo umile e privo di ego,

e perché in fondo nemmeno lui crede a quello che c’è scritto,

e invece è esattamente questo concetto.

PIÙ PERSONE COME VITTORIO MENOZZI NEL MONDO.💎🥹🤏🫂#grandefratello pic.twitter.com/Yi1mCenBOx — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) January 19, 2024

I commenti dei fan

La maggior parte dei fan del Grande Fratello sostengono Vittorio Menozzi all'interno della casa e qualcuno, dopo avere visto il video dell'aereo, ha scritto: «Le persone che si commuovono così, dimostrano solo una cosa: di essere piene d'umiltà e prive di ego» oppure ancora «Che cucciolo, la stessa frase gliel'aveva detta Greta (Rossetti, ndr) a letto».

