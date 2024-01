Grande Fratello, flirt in corso tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi? « Tu mi sottovaluti»

di Redazione web

L'entrata di Sergio D'Ottavi ha un po' stravolto gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello. Infatti, il nuovo gieffino ha subito stretto un bel rapporto d'amicizia con Beatrice Luzzi e Stefano Miele (altra new entry) infastidendo, stando a quanto emerso ieri, alcuni concorrenti, tra cui Giuseppe Garibaldi. Sergio, comunque, starebbe simpatico un po' a tutti grazie al suo carattere estroverso e, nelle ultime ore, sembra che si sia creata un'intesa speciale tra lui e Greta Rossetti.

Flirt tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti?

Nelle ultime ore, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sarebbero scambiati battute ammiccanti che, secondo qualche utente su Twitter, sarebbero premonitrici di un flirt. I due si trovavano in cucina e stavano preparando la pasta per la pizza, quando il gieffino ha detto: «Mi sembra teso (l'impasto, ndr)... un po' come te», quindi, la coinquilina ha risposto: «Tesa? Non credo proprio». Tra Sergio e Greta si è intromessa anche Fiordaliso che ha aggiunto: «Voi due non mi piacete proprio, sappiatelo» e la gieffina ha ribattuto: «Qualcosa vorrà pur dire visto che tu hai l'occhio lungo».

‘tu mi sottovaluti, e io mi lascio sottovalutare, perché poi sarà tutta una scoperta’

ok????? #grandefratello #sergetti pic.twitter.com/gKsHaoCpDL — dile (@dilelannister) January 16, 2024

Sergio, il gieffino affascinante

L'entrata di Sergio D'Ottavi non ha lasciato indifferente nemmeno Fiordaliso che, durante l'ultima diretta del Grande Fratello, ha anche "vinto" un bacio (scherzoso) dal coinquilino. Infatti, la cantante ha più volte fatto presente che il gieffino è un uomo molto affascinante.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 20:47

