GF, Giuseppe Garibaldi prende in giro Perla Vatiero per il cibo: «Vuole bruciare calorie». Ma i fan non la prendono bene

Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero sono due dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Il primo, tuttavia, non sarebbe ben visto dalla maggior parte del pubblico a causa delle uscite o delle battute fuori luogo contro Beatrice Luzzi. Il gieffino, poi, nelle ultime ore, avrebbe fatto arrabbiare anche i sostenitori di Perla per il discorso poco sensato fatto in giardino: anche se era uno scherzo, le sue parole non sono affatto piaciute.

La battuta di Giuseppe Garibaldi

Perla Vatiero si stava allenando con una camminata veloce sul tapis roulant, mentre, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Paolo Masella si trovavano sul divanetto accanto. A un certo punto, il gieffino, in tono scherzoso ha detto: «Vediamo sul tapis Perla Vatiero che cerca di bruciare tutte le calorie accumulate ieri sera post cena, con la torta, i biscotti e il latte, camomilla...».

La ragazza non ha risposto alla provocazione del coinquilino ma le sue parole sono bastate a scatenare il web. Infatti, su Twitter moltissimi utenti hanno criticato Giuseppe che, secondo alcuni, «non coglie mai l'occasione di stare in silenzio».

Giuseppe sta deridendo il peso di una ragazza.

Paolo lo sente ma sta zitto.

Fosse stato Vittorio a farlo, sarebbe partito in quarta con il moralismo contro di lui.



Con Giuseppe, stranamente, questa regola non vale.



MA ANDATEVENE VA.#GrandeFratellopic.twitter.com/2SvqZtZkO8 — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 12, 2024

I commenti social

Il video di Giuseppe Garibaldi che commenta lo spuntino post cena di Perla Vatiero ha fatto il giro dei social.

