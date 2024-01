Grande Fratello, Fiordaliso si confessa: «Ecco il posto più strano in cui ho fatto sesso». La risposta di Beatrice Luzzi è epica

di Redazione web

I concorrenti del Grande Fratello sono ormai rinchiusi nella casa più spiata d'Italia da più di 120 giorni e, quindi, gli argomenti cominciano a scarseggiare. Tuttavia, c'è sempre un evergreen e i gieffini lo sanno bene: "il tema sesso". Proprio su questo argomento, alcuni inquilini si sono confidati scatenando l'ilarità dei fan che seguono e commentano il programma anche su Twitter. Protagoniste assolute della conversazione: Fiordaliso e Beatrice Luzzi.

La confessione di Fiordaliso

Fiordaliso è una delle più apprezzate di questa edizione del Grande Fratello. La cantante piace molto ai fan del reality show per il suo modo di esprimersi, per il fatto che non abbia paura di dire ciò che pensa e, poi, perché con le sue storie fa molto divertire. Questa mattina, giovedì 11 gennaio, Fiordaliso, Stefano Miele e Beatrice Luzzi stavano chiacchierando in cucina e l'attrice ha chiesto quale fosse il posto più strano in cui avevano avuto un rapporto sessuale. Quindi, la cantante, con nonchalance, ha risposto: «Io l’ho fatto in un pullman con 20 orchestrali e non se n’è accorto nessuno», Beatrice, incuriosita, le ha chiesto in che modalità fosse avvenuto il tutto e Fiordaliso ha semplicemente risposto: «Seduti».

Fiorda: "io l'ho fatto in un pullman con 20 orchestrali non se n'è accorto nessuno"

Beatrice: "e la posizione qual era?"

Fiorda: "seduti"

Beatrice: "e che c'aveva un ponte"



Fiordaliso e Beatrice Luzzi

Fiordaliso e Beatrice Luzzi hanno stretto un rapporto di amicizia sincero all'interno della casa del Grande Fratello e sono due delle concorrenti preferite dal pubblico. Quando l'attrice è stata costretta ad abbandonare, momentaneamente, la casa a causa della morte del padre, la cantante le ha espresso la sua vicinanza ogni giorno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 14:51

