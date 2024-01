Grande Fratello, Beatrice Luzzi difesa da Rita Dalla Chiesa: «Quante persone finte nella Casa, adesso serve rispetto»

di Redazione web

Beatrice Luzzi è stata la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello e, qualche giorno fa, si è ritirata dal gioco per un grave lutto familiare: è venuto a mancare il papà. L'attrice ha deciso di abbandonare la casa più spiata d'Italia per stare vicino alla sua famiglia. Nonostante, la gravità del motivo per cui è uscita dalla porta rossa, alcuni gieffini continuano a denigrarla. Rita Dalla Chiesa si è esposta per difenderla.

Rita Dalla Chiesa su Beatrice Luzzi

L'uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello ha spiazzato tutti i fan del programma: la maggior parte di loro pensa che, senza di lei, il reality possa pure chiudere i battenti. L'attrice ha subito un grave lutto ma, nonostante questo, alcuni gieffini ancora in gioco continuano a parlare di lei, ad esempio, Massimiliano Varrese o Giuseppe Garibaldi. Quindi, a tal proposito, è intervenuta Rita Dalla Chiesa che ha preso le difese di Beatrice Luzzi e sui social ha commentato l'atteggiamento irrispettoso di alcuni concorrenti: «E adesso solo rispetto. Ogni frase di circostanza sarebbe finta come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella casa». Sempre su Instagram, sotto l'ultimo post di Alfonso Signorini che esprime il suo rammarico per certi comportamenti dopo l'uscita di Beatrice, Rita ha scritto: «Alcuni davvero una grande delusione umana».

Le parole di Rossella Erra

Non solo Rita Dalla Chiesa si è schierata con Beatrice Luzzi, anche Rossella Erra (giudice popolare a Ballando con le Stelle), si è lasciata andare a un lungo sfogo sotto al post di Alfonso Signorini. Ha, infatti, scritto: «Caro Alfonso perdonami, ma il mio sarà uno sfogo (forse un po’ bacchettone), sulla scia di un dolore da me provato anni fa, in questo stesso periodo, proprio come Beatrice. Un ragazzo che ha finto di amarla e non perde mai occasione di sbeffeggiarla in diretta, (appoggiato dalla sua irriverente e dissacrante amica, che non ha dato il minimo segno di contrizione) e stasera finge una “simpatica” gag con lo schiaccianoci, totalmente fuori luogo.

