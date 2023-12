Grande Fratello, Monia La Ferrara difende Massimiliano Varrese: «Con Beatrice Luzzi è stato rispettoso». È i fan si infuriano

di Redazione web

Monia La Ferrara è una delle ultime concorrenti che sono entrate nella casa del Grande Fratello. La gieffina, dopo 15 anni dal loro ultimo incontro, si è ritrovata in gioco insieme al suo ex fidanzato Massimiliano Varrese. I due sono diventati entrambi genitori, sono stati sposati e si sono separati e, ora, tra loro c'è un bene reciproco e stima. Proprio per questo motivo, Monia, dopo le ultime puntate in cui Massimiliano è stato spesso attaccato per le sue parole, si è schierata dalla sua parte.

Il pensiero di Monia La Ferrara

Monia La Ferrara ha espresso il proprio pensiero riguardo alle discussioni tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. I due, spesso, si sono ritrovati a litigare per opinioni e pensieri contrastanti e l'attore, parlando dell'attrice, ha utilizzato termini e frasi che non sono proprio piaciute al pubblico del programma. Per questo motivo, Varrese è stato ripreso anche da Alfonso Signorini e su Twitter è stato creato l'hashtag #varresefuori.

Tuttavia, Monia non la pensa così e parlando con Giuseppe Garibaldi ha detto: «Io stessa gliel'ho detto, guarda, forse certe volte hai esagerato con le parole, magari preso dall'euforia, quello che puoi fare è chiedere scusa.

Questa cretina deve filare fuori prima di subito, ma scherziamo? Ma quale tipo di messaggio facciamo passare se viene incolpata la vittima e non il carnefice?



Mio Dio, fermate questo scempio. #GrandeFratello #Luzzerspic.twitter.com/CCF05Bu4AV — ingegnere era (@faaab__) December 29, 2023

I commenti dei fan

Dopo avere visto il video in cui Monia La Ferrara e Giuseppe Garibaldi si confidano, i fan del Grande Fratello si sono infuriati. Qualcuno ha scritto: «Lei deve uscire prima di subito... ma come si può difendere Varrese dopo ciò che ha detto?», «Questo è un messaggio aberrante, dovrebbe vergognarsi» oppure ancora «Non sto credendo alle mie orecchie».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA