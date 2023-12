Grande Fratello, Letizia Petris difende Giuseppe Garibaldi: «I pugni dal nervoso li tirano tutti». Rivolta social: normalizza la violenza

di Redazione web

Il Grande Fratello è cominciato quasi da quattro mesi e i gieffini cominciano ad avvertire il nervosismo e la tensione: litigano per argomenti di poco conto o si rispondono male a vicenda salvo, poi comunque, chiarire. Alcune sere fa, Giuseppe Garibaldi, a seguito di una discussione con Beatrice Luzzi, ha sferrato un pugno contro il muro e si è ferito la mano. L'episodio ha colpito molto i concorrenti in casa e il pubblico del reality show, mentre, Letizia Petris sembra sminuire il gesto.

Le parole di Letizia Petris

Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero si stavano confidando in camera da letto e i tre hanno intavolato il discorso che aveva a che fare con il pugno che il gieffino ha tirato al muro. Quindi, la fotografa ha detto: «Va be ma è normale... qualsiasi ragazzo reagisce così quando una cosa lo fa andare fuori di cervello. Accumuli, accumuli, accumuli e dopo un po'... m qualsiasi ragazzo avrebbe reagito così, i pugni dal nervoso li tirano tutti e lo faranno anche i suoi figli, prima o poi».

Il video pubblicato su Twitter ha riscosso molto successo perché tantissimi utenti social non approvano affatto il pensiero di Letizia.

Letizia dice che è normale che un ragazzo reagisca tirando un pugno se è arrabbiato, lo fanno tutti e lo faranno anche i figli di Beatrice quando saranno più grandi🥶🥶#GrandeFratello pic.twitter.com/OeeiBrCsXh — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 27, 2023

I commenti social

Moltissimi utenti hanno risposto al video in cui Letizia Petris, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi discutono in merito al pugno sul muro e qualcuno ha scritto: «Questa cosa è davvero grave: sta normalizzando un atto di violenza», «Sarà normale per lei che, a quanto pare, picchiava la sua ex» oppure ancora «Ma normale cosa? È una reazione spropositata considerando anche che è un gioco».

