Grande Fratello, Alex Belli non crede alle scuse di Massimiliano Varrese: «Non si mette in scena la cattiveria»

Massimiliano Varrese, nelle ultime settimane, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello più criticati dal pubblico a casa. Infatti, ai fan del programma non è proprio piaciuto il modo con cui l'attore, più volte, si è rivolto o riferito a Beatrice Luzzi. Proprio durante l'ultima puntata del reality, Massimiliano ha chiesto scusa all'attrice ma le sue parole non hanno per nulla convinto un altro ex concorrente: Alex Belli.

Le scuse di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è rimasto molto colpito dalla reazione del pubblico a casa che lo ha accusato di usare espressioni dure e fuori luogo nei confronti delle donne. L'attore, quindi, ha voluto scusarsi con Beatrice Luzzi e ha detto: «Vedendo dall'esteno, so che questo atteggiamento può essere interpretato molto negativamente e me ne scuso. Non c'è mai stata, nella mia volontà, nessuna intenzione di nuocere o denigrare Beatrice. Mi dispiace e me ne scuso, anche nei suoi confronti. A volte, come dicevo prima, il mio atteggiamento, la mia postura possono far pensare a cose negative... vedo un atteggiamento non bello e mi dispiace, me è più una recita che un atteggiamento. Ho fatto un grande errore, è la prima volta che partecipo a un reality e da quando sono piccolo mi hanno abituato a stare su un set.

Dite che forse siamo arrivati al momento della verità??

Però La scusa dell’essere su un “set” su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!!

L’attore che partecipa ad un reality, porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria.#gf pic.twitter.com/r6WQJqkeBV — ALEX BELLI (@AXBproduction) December 16, 2023

Il pensiero di Alex Belli

Tuttavia, le scuse di Massimiliano Varrese non hanno per nulla convinto Alex Belli che, spesso, tramite tweet, commenta il Grande Fratello. L'attore ha scritto: «Dite che forse siamo arrivati al momento della verità?? Però La scusa dell’essere su un “set” su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!! L’attore che partecipa ad un reality, porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 20:21

