Grande Fratello, Greta Rossetti rivela: «Sono stata con Michele Morrone, Mirko sapeva tutto»

Greta Rossetti è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello ed è anche una delle ultime concorrenti entrate in gioco. Nel corso dell'ultima diretta del programma, ha avuto l'ennesimo confronto con Mirko Brunetti, uscito dal reality la settimana scorsa. Poi, al termine della diretta, la gieffina si è raccontata ai compagni, parlando di varie storie passate ma, una su tutti ha attirato l'attenzione dei coinquilini: quella avuta con l'attore Michele Morrone.

Le rivelazioni di Greta Rossetti

Greta Rossetti si è confidata con Federico Massaro in merito ad alcune storie passate, ha avuto anche una relazione con l'attore Michele Morrone: «Se vai fuori e fai una ricerca vedrai che mi associano a tutti i calciatori della Serie A e a tutti gli attori famosi che ci sono. Ma uno non deve ascoltare tutto. Mi associano a quello e questo. Se tu leggi quello e ci credi allora non sei per me. Poi vabbè il fatto di Michele… Se ho avuto una relazione con lui? Ci sono stata insieme tre mesi. Ecco, quello è vero, in quel caso quello che dicono è la verità. Mirko sapeva tutto. Gli ho sempre raccontato il mio passato e anche quella cosa. Però mi hanno associato a tante altre persone. E se uno ci crede significa che non ha capito nulla di me e non possiamo stare insieme. Quindi se Mirko ascolta gli altri peggio per lui e va benissimo».

La confessione di Greta ad Anita

Greta Rossetti si è anche confidata con Anita Olivieri in merito alla relazione avuta con Michele Morrone e ha detto: «La cosa è andata avanti dei mesi.

